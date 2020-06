Um homem caiu no rio Arrudas, no início da manhã desta quarta-feira (17), e, apesar de ter sido resgatado ainda com vida, ele não resistiu aos ferimentos e morreu assim que deu entrada no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

De acordo com o guarda civil municipal Darlyson Alberto, do Departamento de Operações de Mobilidade Rápida, o homem - ainda sem identificação - caiu no rio na altura da rua Tupinambás, no Centro de Belo Horizonte, sendo arrastado pela correnteza.

Alberto fazia patrulhamento quando foi avisado por pedestres, seguindo o trajeto do homem até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Ele foi resgatado quando já tinha percorrido vários quilômetros, no bairro Santa Tereza, na região Leste.

Veja o vídeo do resgate: