Um homem de 26 anos foi preso nesta segunda-feira (21) por suspeita de matar a facadas a própria prima, de 24, no bairro Mantiqueira, região de Venda Nova. O homem, que cumpre pena por ter assassinado o irmão em 2012, havia saído da cadeia na semana passada pelo semiaberto e estava com uma tornozeleira eletrônica, deixada no local do crime.

O homem foi localizado por uma viatura policial a poucos quarteirões do homicídio. Ele tentava se esconder em uma oficina mecânica e estava com as mãos e os pés sujos. A faca que teria sido usada no crime ainda estava com o suspeito. Ele contou aos policiais que matou a prima porque ela o havia ameaçado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem se aproveitou que uma moradora chegava em casa para forçar sua entrada na residência da vítima. As duas mulheres tentaram se esconder, mas o suspeito teria conseguido encurralar a prima no banheiro, onde teria desferido várias facadas nela.

A mulher foi ferida no pescoço, no tórax e nos braços. Ela foi socorrida ao hospital Risoleta Neves por uma vizinha, mas morreu ao chegar ao pronto-socorro. O caos foi encaminhado à Delegacia de Homicídios de Venda Nova.

