A BR-381 no quilômetro 527, em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi liberada na madrugada deste domingo (30). O trecho foi interditado por cerca de 6 horas para implementação de barreiras de concreto no eixo central da via, de acordo com a Arteris, concessionária que administra o ponto da estrada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a rodovia está liberada em ambos os sentidos.

A via, no entanto, opera apenas na pista Sul. Segundo a Arteris, a trafegabilidade em mão dupla acontecerá após manutenção definitiva da pista, prevista para meados deste ano.

