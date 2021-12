Por orientações da Secretaria Municipal de Saúde, o Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado, no bairro Itapuã, está fechado desde quarta-feira, 15, e deve permanecer assim por prazo indeterminado. De acordo com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), a ação foi necessária após o óbito de um felino, encontrado na região da Pampulha, com forte suspeita de positividade para a doença.

Segundo a Fundação, a decisão é uma medida preventiva, uma vez que o mamífero foi localizado fora das imediações do parque e por ainda ser um caso em investigação. A circulação do vírus da raiva é mantida sob vigilância contínua pela Secretaria Municipal de Saúde. Em 2021, foram diagnosticados 24 morcegos positivos para a raiva em Belo Horizonte, além do caso do felino que agora está em investigação.



“Sempre que é feito o recolhimento de algum animal com suspeita da doença são realizadas ações de prevenção e bloqueio vacinal para evitar novos casos em animais domésticos. O raio das ações preventivas e de bloqueio será de mil metros do local onde foi encontrado o animal. Os agentes de zoonoses repassam orientações para a população quanto aos cuidados e é feita a verificação vacinal dos animais domésticos. Os que não foram vacinados recebem a vacina contra raiva”, informou a FPMZB.



O órgão pede que à população que, em caso de identificação de um animal com comportamento anormal, não toque ou tente remover e que é necessário acionar imediatamente os serviços de zoonoses da capital, para que uma equipe seja enviada ao local para fazer o recolhimento de forma adequada. Os telefones são 3277-7411/3277-7413/ 3277-7414 ou ainda pelo 156.



A Prefeitura também vai intensificar a vacinação contra a raiva de animais, ampliando os pontos de imunização. Devem ser vacinados cães e gatos a partir de 3 meses de idade, gestantes ou não. Depois de vacinados, os animais não devem ser submetidos a esforços físicos e devem ser mantidos em casa na sombra, com água e alimentação disponíveis.



Além do Centro de Controle de Zoonoses (Rua Edna Quintel, 173 - São Bernardo), a partir da próxima segunda-feira, 20, a vacina contra a raiva será aplicada nos locais abaixo: