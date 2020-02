Os serviços de vistoria, emplacamento e emissão de documentos no Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) devem ser retomados a partir das 12h desta terça-feira (18), segundo informou a Polícia Civil. O novo modelo de placa no padrão Mercosul deveria ter começado nessa segunda-feira (17), mas o sistema ficou fora da ar para atualizações.

Os prazos serão prorrogados para as transferências de propriedade que venceram no período equivalente do processo de atualização do sistema.



A suspensão ocorreu nessa segunda porque, segundo a Polícia Civil, responsável pelo Detran, não foi possível atualizar a rede a tempo. Motoristas que tinham atendimentos marcados para o dia foram pegos de surpresa.O prazo final do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), que coordena os Detrans de todo o país, para que a adequação esteja concluída é 2 de março.

Leia mais:

Placas Mercosul começam a ser implementadas em Minas na segunda-feira; saiba o que muda

Denatran dá mais prazo para Minas e outros quatro estados implantarem novo modelo de placa

Minas só exigirá nova placa a partir de março