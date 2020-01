Na manhã desta quarta-feira (29), após o temporal que atingiu vários bairros de Belo Horizonte, especialmente as regiões Centro-Sul, Barreiro e Oeste, várias ruas da cidade estão interditadas devido aos estragos causados pela chuva.

A avenida Professor Mário Werneck está interditada no sentido Barão Homem de Melo por causa de uma barreira que caiu na via nesta manhã. ´Já na avenida dos Andradas, há restrições de circulação.

Além disso, segundo a BHTrans, as principais interdições registradas até o momento ocorrem na avenida dos Andradas, entre as rua Carijós e Alameda Ezequiel Dias, sentido região hospitalar, na rua Marília de Dirceu, no Lourdes, entre a avenida do Contorno e a rua Felipe dos Santos, e nos dois sentidos da avenida Prudente de Morais, entre rua Santa Sofia e Artur Bernardes.

Rua Marília de Dirceu na manhã desta quarta Rua Marília de Dirceu na manhã desta quarta

Também estão interditadas a BR-356 entre o BH Shopping e rua Professor Rodrigues Seabra, no sentido Centro, e também na avenida Nossa Senhora do Carmo, altura da curva do Ponteio, e a avenida Teresa Cristina no sentido bairro, entre avenida Amazonas e o Anel Rodoviário, e também no sentido Centro, entre o Anel Rodoviário e a via 210. Neste trecho, há vários pontos de interdição.

No bairro São Bento, altura do número 740 da rua Gentios, uma árvore que caiu interdita toda a via.

Rua dos Gentios, no São Bento

A orientação da BHTrans é para que os motoristas redobrem a atenção e respeitem a sinalização.

