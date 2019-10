A Universidade Federal de Viçosa (UFV), na Zona da Mata Mineira, vai receber R$ 5 milhões do Ministério da Educação (MEC) para reparos no campus, após os danos causados pela tempestade da última sexta-feira (25). Nesse sábado (26), o MEC lamentou a destruição causada pelo temporal. “O MEC vai repassar à UFV inicialmente o valor de R$ 5 milhões para o conserto dos prédios do campus, equipamentos e laboratórios de pesquisa”, informou nota do ministério.

As fortes chuvas que atingiram a cidade provocaram o cancelamento da Feira do Conhecimento em função de danos ao Espaço Multiuso, onde ela aconteceria. As atividades do Outubro Rosa previstas para ocorrer na universidade também foram canceladas.

No site oficial, a UFV afirmou que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica e da internet, queda de árvores e danos nas edificações. “A equipe de manutenção da UFV está trabalhando intensamente, mas, devido à gravidade dos danos, ainda não há previsão de quando todos os serviços serão restabelecidos”, afirma a universidade.

Segundo informações da Estação Meteorológica, localizada em Viçosa, na noite de sexta choveu praticamente o total esperado para todo o mês de outubro.

