A chuva com mais volume, tão aguardada para aliviar o desconforto causado pelo tempo seco dos últimos dias, pode finalmente chegar neste domingo (20), conforme previsão da Defesa Civil. A mudança no tempo acontece um dia após os termômetros registrarem a mais alta temperatura da Primavera 2019. Nesse sábado (19), os termômetros marcaram 36º C. Já para domingo, a previsão é de máxima de 29ºC.

E depois de emitir alerta quanto à baixa umidade relativa do ar, na tarde de sábado, a Defesa Civil anunciou que os índices devem subir de 20% para 40%. Porém, ainda se mantêm abaixo do ideal. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal é acima de 60%.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com o céu parcialmente nublado, há possibilidade de chuvas isoladas ainda pela manhã. No entanto, as precipitações são aguardadas mais no período da tarde, inclusive, com o registro de raios e trovoadas. A partir das 18h, os termômetros podem marcar 17ºC, que é a mínima para o dia.



Recorde

Na capital, os termômetros registraram o dia mais quente do ano em 13 de setembro, com 36,4ºC. Com marcação pouco abaixo, 36ºC, este sábado foi o recorde da primavera, quando, segundo os meteorologistas, são comuns os picos de temperatura. A expectativa é que a partir de agora comece oficialmente o período chuvoso.

Leia mais:

Pelo terceiro dia seguido, névoa de fumaça incomoda moradores da capital; veja o vídeo