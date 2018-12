Motoristas que precisam pegar a BR-267, entre Juiz de Fora e Bicas, na Zona da Mata, deverão ficar atento a desvios. Um acidente envolvendo uma carreta tanque, carregada de álcool industrial, interditou a via na altura do quilômetro 74,7 na manhã deste sábado (29). Há risco de explosão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo tombou por volta das 4h30. Os agentes estão no local, assim como o Corpo de Bombeiros, para apurar os desdobramentos do acidente, uma vez que há grande vazamento da substância inflamável. As causas ainda são desconhecidas.

O motorista que dirigia a carreta-tanque foi socorrido e levado para um hospital de Leopoldina, também na Zona da Mata mineira. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A PRF informou que não há previsão de liberação da pista em ambos os sentidos e orientou que os motoristas utilizem os desvios. A corporação sugere que os motoristas passem pela MG-126, em São João Nepomuceno, e MG-353, em Goianá.