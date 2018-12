A sexta vítima da tromba d'água, que matou cinco pessoas em São João Batista do Glória, no Sul de Minas, retornou para casa no início da noite desta terça-feira (25). As outras cinco pessoas que estavam com ele morreram. Eduardo Gomes Moraes estava desaparecido desde o sábado (22), depois que uma tromba d'água atingiu a cachoeira de Zé Pereira.

De acordo com informações do Sargento Luis Lopes, do Corpo de Bombeiros da cidade de Passos, no Sul de Minas, os familiares de Eduardo entraram em contato com a coorporação por volta das 18h30 para informar sobre o retorno dele para casa. Ainda segundo o sargento, os familiares contaram que Eduardo foi encontrado por um fazendeiro. Ele foi atendido na UPA da cidade e passa bem.

Segundo o sargento, o jovem está consciente e não tem nenhuma fratura ou ferimento visível. "Ele está responsivo. Pela situação que ele viveu, por ficar três dias desaparecido, ele está bem", afirmou.

Comemoração

Nas redes sociais, amigos e familiares compartilharam e celebraram a boa notícia.No Facebook, o irmão de Eduardo também anunciou a volta e celebrou o retorno: "Obrigado, meu Deus. Graças a Deus o meu irmão está vivo. Acabou de chegar em casa", escreveu.