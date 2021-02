Uma lagoa localizada dentro de um terreno particular atingiu o volume máximo e transbordou na noite dessa terça-feira (16) no bairro Duque de Caxias, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Pelo menos dez imóveis foram afetados e mais de 70 pessoas foram retiradas de casa preventivamente. Elas foram levadas para um abrigo temporário, montado na escola municipal Maria da Penha dos Santos Almeida, ou para residências de parentes.

Desde a noite de ontem, autoridades acompanham a situação no local. Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, foi verificado, em um primeiro momento, que o volume das águas decorrente do vazamento estava alto, elevando o nível do córrego Estiva e ocasionando risco de inundação em residências próximas às margens do local. Não houve rompimento.

As causas do transbordamento serão apuradas. De acordo com o superintendente da Defesa Civil de Betim, Walfrido Assis, há a possibilidade de que o volume de água da lagoa tenha aumentado devido a uma chuva na cabeceira do rio e chegado ao nível do limite, vindo a transbordar.

“Ontem, por volta das 19h recebemos a notícia que uma representa construída em uma área privada estava se rompendo. Nos deslocamos para o local e deparamos com a situação e com 55 famílias desabrigadas e 16 desalojadas. De imediato fizemos a remoção das famílias e elas foram devidamente assistidas. Em algumas residências, somente o terreno foi atingido”, disse o superintendente.

Nesta quarta-feira (17), a situação no local é estável, mas ainda em constante acompanhamento. Segundo o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), o volume da represa é de 23 mil metros cúbicos. Com a vazão atual, o cenário é de redução do volume.

Em nota, a Prefeitura de Betim informou que a ocorrência não tem nenhuma relação com o reservatório de Vargem das Flores, também conhecido como Várzea das Flores, de responsabilidade da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Leia mais:

Defesa Civil emite alerta para pancadas de chuva isoladas nesta terça em BH

Tempo chuvoso deve permanecer ao longo da semana em BH; confira a previsão

Em vídeo, Corpo de Bombeiros faz alerta para cuidados nas estradas por conta da chuva