Um homem de 42 anos foi preso e 735 tabletes de maconha, com peso aproximado de 730 quilos, foram apreendidos, além de um carro, em Abaeté, na região Central de Minas, na manhã deste sábado (9). Houve troca de tiros e um dos autores conseguiu fugir.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam a segunda fase da Operação Combate à Explosão de Caixas Eletrônicos na região quando avistaram a passagem de dois veículos suspeitos, aparentemente em comboio, nessa manhã. Os militares seguiram os automóveis.

Ao notar que estavam sendo perseguidos, os ocupantes dos carros tentaram fugir. Um deles, em um Fiat Palio Weekend, em sentido à cidade de Martinho Campos, e o outro, em um Fiat Palio, com direção a Dores do Indaiá.

Imediatamente, a polícia de Dores foi acionada e realizou um cerco na entrada do município, alcançando sucesso na prisão de um homem de 42 anos e na apreensão do veículo. Já a PM de Abaeté acompanhou a Weekend até uma estrada vicinal do povoado de Tabocas, local onde o motorista decidiu descer do carro e trocar tirar com os agentes. Em seguida, ele conseguiu fugir ao entrar em um matagal.

Em revista ao sedan, foram encontrados 735 tabletes de maconha, com peso aproximado de 730 quilos. O homem detido foi encaminhado à Delegacia de Polícia juntamente com o material ilícito.