Após ficarem fechados por mais de um ano e meio, os parques do Eldorado, no bairro de mesmo nome, e Gentil Diniz, na região central de Contagem, na Grande BH, serão reabertos a partir desta quinta-feira (19) na cidade. Os espaços funcionarão das 8h às 17h. A entrada na área verde do Eldorado necessita de agendamento prévio.

De acordo com a administração municipal, a visitação deverá ocorrer com respeito às medidas individuais de prevenção à Covid-19 (veja abaixo) e a retomada será gradual. Por isso, os demais parques da cidade ainda continuarão fechados.

Localizado no Eldorado, o Parque Ecológico Thiago Rodrigues Ricardo (rua Paineiras, 1722) funcionará de quinta a domingo, com entrada programada virtualmente (clique aqui). Conforme a prefeitura, as reservas serão disponibilizadas semanalmente e será estabelecido limite diário de até 300 pessoas para o dia inteiro. A checagem dos agendamentos será feita na portaria do parque.

Já o Parque Municipal Gentil Diniz (rua Maria do Carmo Diniz, 141, bairro Nossa Senhora do Carmo) terá entrada livre, também de quinta a domingo. “O Gentil Diniz não tem como característica ser um parque de grande fluxo de pessoas, por isso não adotaremos o agendamento para a entrada de usuários nesse local”, afirmou o assessor da Superintendência de Parques e Jardins, Rafael Gonçalves Mendes.

Segundo a prefeitura, mesmo com acesso interrompido durante toda a pandemia, as áreas ecológicas passaram por manutenções e reformas ao longo do período e estão prontas para voltar a receber visitantes.

Regras de visitação

O Executivo de Contagem ainda informou que haverá aferição de temperatura na entrada dos parques, com disponibilização de álcool em gel, água e sabão para higienização das mãos. Além disso, a prefeitura recomenda que os usuários busquem visitar o parque mais próximo de casa entre os que serão reabertos para evitar aglomerações.

“Também é necessário que cada pessoa leve seu próprio lanche e água para hidratação ou garrafinha de uso individual, uma vez que bebedouros só estarão operando no formato de reabastecimento de recipientes”, explicou, em nota. Por fim, o público deve respeitar regras individuais de combate à doença. São eles:

Utilizar máscara de forma adequada durante toda permanência no local;

Respeitar as marcações de fila;

Respeitar a distância mínima de 2 metros dos demais visitantes;

Não realizar aglomeração e eventos;

Não utilizar espaços bloqueados;

Utilizar bebedouros apenas para encher garrafas e copos individuais;

Respeitar a capacidade dos sanitários;

Respeitar as orientações e sinalizações da administração do parque;

Higienizar as mãos com utilização de álcool em gel 70% ou água e sabão.

