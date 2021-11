Bonito de Minas, no Norte do Estado, registrou, neste fim de semana, a primeira vítima da Covid-19 e, assim, apenas 10 cidades do território não tiveram nenhuma morte causada por complicações da doença. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) desta segunda-feira (8).

Dos 853 municípios mineiros, 843 confirmaram ao menos um vida perdida para a doença desde o início da pandemia, em março do ano passado. Ao todo, são 55.759 óbitos.

Uma característica comum entre as localidades onde ainda não foram registrados óbitos por coronavírus (veja a lista no fim da matéria) é o baixo número de habitantes. Entre elas, a que tem mais moradores, segundo dados do IBGE em 2020, é Patis, no Norte de Minas, com 6.002. A menor é Serra da Saudade, no Centro-Oeste, com 776 moradores.

Dados

De acordo com o levantamento, nas últimas 24 horas, Minas Gerais confirmou 264 novos casos do vírus, totalizando 2.191.858 infectados. Nenhuma morte foi computada nesse período.

Por outro lado, o número de recuperados da enfermidade é de 2.116.699. Outros 19,4 mil pacientes seguem em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.

Vacinação

De acordo com o Vacinômetro, 16 milhões de moradores foram vacinados contra a Covid. Desses, 11,5 milhões tomaram o reforço e outros 491 mil receberam a Janssen. A terceira dose foi aplicada em mais de um milhão de pessoas.

Veja a lista de municípios que ainda não computaram mortes por Covid:

- Aricanduva (Vale do Jequitinhonha)

- Campo Azul (Norte de Minas)

- Cedro do Abaeté (Centro-Oeste)

- Desterro do Melo (Campo das Vertentes)

- Estrela do Indaiá (Centro-Oeste)

- Patis (Norte de Minas)

- Pedro Teixeira (Zona da Mata)

- Santana dos Montes (Região Central)

- Serra Azul de Minas (Região Central)

- Serra da Saudade (Centro-Oeste)

