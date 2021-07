Apenas 14 dos 853 municípios mineiros ainda não registraram mortes por complicações relacionadas à Covid-19. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Até a manhã deste domingo (26), 839 cidades contabilizam ao menos uma morte em decorrência da doença. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, 49.832 pessoas foram vítimas da enfermidade no Estado.

Segundo dados do boletim epidemiológico e do painel que monitora a Covid-19 em Minas, 67% das vítimas tinham alguma comorbidade. Hoje, a taxa de letalidade está em 2,6% e a média dos óbitos é de 67 anos.

Ao todo, 157 óbitos foram confirmados nas últimas 24 horas. Belo Horizonte lidera em número de mortes, com 6.151, seguida por Uberlândia, no Triângulo (2.705), Juiz de Fora, na Zona da Mata (1.857) e Contagem, na Grande BH (1.763).

Baixo índice populacional

Uma característica comum entre as cidades mineiras onde ainda não foi registrada nenhuma morte por Covid-19 é o baixo número de habitantes. Entre elas, a que tem mais moradores, segundo dados do IBGE em 2020, é Bonito de Minas, no Norte do Estado, com 11.369. A menor em quantidade de habitantes é Serra da Saudade, no Centro-Oeste, que tem 776 moradores.

Veja abaixo a lista com os municípios do Estado que não atestaram nenhuma morte pela Covid-19:

Aricanduva (Vale do Jequitinhonha)

Bonito de Minas (Norte de Minas)

Campo Azul (Norte de Minas)

Cedro do Abaeté (Centro-Oeste)

Desterro do Melo (Campo das Vertentes)

Diogo de Vasconcelos (Região Central)

Estrela do Indaiá (Centro-Oeste)

José Gonçalves de Minas (Vale do Jequitinhonha)

Patis (Norte de Minas)

Pedro Teixeira (Zona da Mata)

Santana dos Montes (Região Central)

Serra Azul de Minas (Região Central)

Serra da Saudade (Centro-Oeste)

Serranos (Sul de Minas)

