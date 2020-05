As famílias dos alunos carentes da rede estadual começam a receber, nesta segunda-feira (18), a segunda parcela do Bolsa Merenda, no valor de R$ 50. De acordo com o Governo de Minas, dos 380 mil estudantes aptos a receber o benefício, 117 mil fizeram o cadastro na plataforma criada para o programa, ou seja, somente 30% dos beneficiados conseguiram se inscrever.

Uma das questões para o cadastro dos beneficiados é que só pode ser feito por um aplicativo. Por isso, o Governo explica que o procedimento pode ser feito por qualquer celular mesmo que o aparelho não seja da pessoa beneficiada – já que o benefício é concedido apenas para o CPF fornecido. Mas é necessário ter muito cuidado para não deixar informações confidenciais com terceiros, além da senha de acesso à conta do beneficiário.

Para ter acesso ao auxílio, a família deve estar incluída na faixa de extrema pobreza, em que a renda per capita não ultrapasse R$ 89 mensais. É pago um auxílio para cada aluno carente, ou seja, uma família pode receber mais de um pagamento.

Dos R$ 50 disponibilizados, R$ 30 vêm do Governo de Minas e os outros R$ 20 do Ministério Público. O recurso pode ser utilizado na aquisição de alimentos em supermercados, padarias, sacolões, feiras livres, lanchonetes e outros estabelecimentos.

Como receber o auxílio

O responsável pela família inscrito no CadÚnico deve se cadastrar no aplicativo PagBank, que fará a aprovação do benefício. A inscrição é simples: basta baixar o aplicativo PagSeguro PagBank, disponível no Google Play e na App Store e realizar o cadastro. Também é possível realizar o processo pelo site cadastro.pagseguro.uol.com.br. Porém, neste caso, é preciso concluir a abertura da conta no aplicativo efetuando o envio dos documentos (foto do RG ou CNH e selfie segurando este documento).

Após o cadastro, o beneficiado receberá um cartão. Mesmo antes da chegada do cartão, qualquer estabelecimento pode aceitar o pagamento via QR Code, desde que tenha uma máquina PagSeguro (Moderninha Pro, Moderninha X, Moderninha Plus e Moderninha Smart). Após a entrega do cartão, qualquer loja que tenha a bandeira Visa pode fazer a venda de produtos.

