Segunda menor cidade de Minas Gerais, com cerca de 1.160 habitantes conforme o IBGE, Cedro do Abaeté é a última cidade brasileira a não ter casos de Covid-19 registrados. A secretária de Saúde do município, Cássia Maria dos Santos, conta que a população tem feito a sua parte na prevenção. “Claro que tem sempre aquela pessoa que não acredita na pandemia, mas a grande maioria das pessoas está usando máscara nos locais públicos”, conta.

Segundo ela, um dos segredos para que a Covid não chegasse até a cidade foi trazer para o posto de saúde, em abril, sete especialidades médicas, como pediatria, ginecologia, psiquiatria e ultrassom. “Dessa forma, as pessoas não precisam ir para a cidade vizinha de Abaeté para as consultas médicas", explica.

Antes dessa mudança, cerca de 30 pessoas iam de ônibus a Abaeté para consultas médicas. Atualmente, são poucos moradores que precisam sair da cidade para um atendimento médico mais especializado. “Só temos um paciente que tem que sair para fazer hemodiálise, mas ele vai sozinho no carro”.

Cássia conta que a cidade não tem muitos bares e ambientes propícios à aglomeração e relata que os moradores só saem de Cedro para fazer compras na cidade vizinha.

O medo dela é que o primeiro caso da doença possa ocorrer durante as eleições de domingo (15), porque Cedro do Abaeté tem mais eleitores do que habitantes – o que mostra que muita gente poderá visitar a cidade neste fim de semana para votar, podendo transmitir o vírus para a comunidade.

Na cidade, só há um ponto de votação, em um colégio. “Vamos torcer para que tudo ocorra de maneira organizada, sem aglomeração. Mas não posso evitar que aconteçam comemorações depois do resultado da eleição”, explica.

Casos de Covid em Minas

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), nas últimas 24 horas, Minas teve 2.737 infectados, elevando para 379.274 as confirmações da doença. O número total de óbitos chegou a 9.405, sendo 146 de quinta-feira (12) para esta sexta.

Belo Horizonte é o epicentro da pandemia, com 48.850 casos e 1.553 mortes. Uberlândia, no Triângulo Mineiro, aparece em seguida, com 35.795 infectados e 689 óbitos.

Segundo o boletim, a média de idade das pessoas que perderam a vida é de 71 anos. Homens representam 57% das vítimas. Pelo menos 75% apresentavam alguma comorbidade.

Ainda segundo os dados da SES, 349.974 pacientes se recuperaram da doença. Há 19.895 pessoas internadas em unidades de saúde ou se recuperando em isolamento domiciliar.