A vacinação com a primeira dose contra Covid-19 de todos os adultos deve ser finalizada nos próximos dez dias em Minas. A expectativa é do governador do Estado, Romeu Zema (Novo). Até a manhã desta segunda-feira (30), 12,8 milhões de mineiros - ou 78,5% da população com mais de 18 anos - receberam a primeira dose do imunizante.

“A nossa previsão é que em uma semana, dez dias, todos os mineiros acima de 18 anos estejam vacinados. E vamos começar a vacinação dos idosos (terceira dose) e também dos adolescentes com a vacina da Pfizer, exceto para aqueles idosos que já receberam esse imunizante”, disse, em entrevista à TV Globo.

Zema afirmou, ainda, que o Estado vem batendo recorde de vacinados e que os dados da doença, como número de casos, óbitos e internações, têm caído diariamente. “Na quinta-feira (26), nós conseguimos vacinar mais de 290 mil mineiros”, concluiu.

