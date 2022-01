A semana de vacinação contra Covid-19 em Belo Horizonte será dedicada principalmente aos trabalhadores da área de educação. A partir de terça-feira (4), receberão doses de reforço os profissionais da educação infantil, ensino fundamental, médio, profissionalizante, EJA (Educação de Jovens e Adultos) e superior. Só poderão receber o imunizante as pessoas cuja a data da segunda dose tenham completado quatro meses.

A campanha começará com os trabalhadores da educação infantil, na terça-feira, nos postos divulgados no portal da PBH. Na quarta (5), será a vez dos trabalhadores da educação de ensino fundamental. Na quinta (6), o público que poderá receber a dose de reforço envolverá os profissionais de ensino médio, profissionalizante e superior.

A Prefeitura também priorizará os trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário de passageiros, metroviários, aeroviários, ferroviários, caminhoneiros, trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Todos eles - desde que completados quatro meses da segunda dose - deverão se vacinar na segunda (3).

Na sexta, o calendário de imunização contra a Covid-19 na capital voltará a seguir o critério de idade, atendendo as pessoas de 59 e 58 anos. Os locais de vacinação também já estão disponíveis no site - A PBH recomenda, no entanto, sempre confirmar o local no dia de se vacinar, já que pode sofrer alteração para evitar aglomeração de público.