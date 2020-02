Motoristas de transporte por aplicativo e taxistas não poderão fazer embarque e desembarque de passageiros no Anel Rodoviário e MGC-356, no bairro Olhos D'água, na região Oeste de Belo Horizonte, durante o Carnaval.

De acordo com o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), a restrição nas rodovias, em ambos os sentidos, segue até 26 de fevereiro. No Anel, o impedimento acontece entre os Km's 541 e 542. Já na MGC-356, a restrição é nos Kms' 6 e 7, próximo à Land Spirit.

"Vamos reforçar a policiamento na região do bairro Olhos D’ Água, pois há uma ampla programação de festas particulares. Só será permitidio embarque e desembarque dentro do bairro”, explicou o tenente Luiz Fernando, do BPMRv.

Segundo o militar, condutores de aplicativos e taxistas já foram orientados. "Estaremos fiscalizando os trechos durante todo o período de folia. Quem for pego nesta ação será incluso em medidas administrativas, como multa e até apreensão do veículo.

Reforço na fiscalização

O policiamento durante o Carnaval 2020 terá o reforço de 16 novos etilômetros que serão utilizados pela Polícia Militar de Minas durante as blitze da Lei Seca.

Os equipamentos serão usados por militares nas operações de trânsito em toda a Grande BH, visando a prevenção de acidentes causados por motoristas embriagados, conforme explica Luiz Fernando.

A novidade fica por conta dos equipamentos conhecidos como etilômetros "passivos", que estão em fase de teste. "Eles captam a presença de álcool no ar e não exigem do motorista assoprar. Eles não indicam a quantidade, mas se a pessoa ingeriu bebida alcoólica. Nos serve como alerta para darmos início ao processo de autuação do infrator de forma ágil", explicou.

Lei Seca

Aprovada em 2008, a Lei Seca tornou crime o ato de conduzir veículos sob efeito de álcool. Ela sofreu algumas modificações ao longo dos anos e, na atual configuração, prevê punições que incluem multa de R$ 2.934,70, suspensão do direito de dirigir por 12 meses, recolhimento da habilitação, retenção do veículo e, até mesmo, a possibilidade de prisão.

Confira abaixo os pontos de restrição: