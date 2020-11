O ex-prefeito de Contagem e atual coordenador de campanha do candidato Felipe Saliba (DEM), Ademir Lucas, sofreu um atentado durante uma carreata realizada no bairro Industrial, no início da noite desta quarta-feira (25). Segundo informações repassadas pela assessoria de imprensa, ele sofreu ameaças de morte por homens armados.

Após o ocorrido, Ademir Lucas e Felipe Saliba foram para a 1ª delegacia Regional de Polícia Civil da cidade para registrar boletim de ocorrência.

Ainda de acordo com o comunicado repassado pela assessoria, "a campanha de Felipe Saliba está completamente em choque com o atentado à democracia na cidade e já tomou todas as medidas legais para identificar e punir os envolvidos".

