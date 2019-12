A youtuber mineira Karol Eller, famosa por defender o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), foi vítima de sérias agressões no Rio de Janeiro nesse domingo (15). A motivação do ataque, segundo o colunista Leo Dias, foi homofobia. A Polícia Militar do Rio de Janeiro foi procurada e informou não ter registro do boletim de ocorrência sobre o caso.

Segundo Leo Dias, Karol estava com a namorada em um quiosque na praia da Barra da Tijuca quando foi abordada de forma violenta por um homem que perguntou "como é que você consegue namorar um mulherão desses hein?". Em seguida, a mineira foi agredida com socos e pontapés. Em uma publicação na conta dela no Instagram, um amigo declara que ela está a base de remédios, com o rosto bem inchado, sem conseguir enxergar e falar direito. O rapaz agradeceu as mensagens de carinho recebidas e pediu orações pela amiga.

Uma foto publicada no feed do Instagram, no entanto, mostra Karol com o rosto normal, sem ferimentos. Na legenda, ela pede que os seguidores se lembrem dela com o rosto mostrado ali e afirma que está sem condições de falar ou fazer vídeos explicando. "Orem por mim", pede.

A foto com o rosto marcado pelas agressões foi publicada no perfil de um assessor parlamentar de Goiás e repostada pelo vereador carioca Carlos Bolsonaro, filho do presidente. O rapaz mostrou indignação na legenda e chegou se dizer incrédulo no "ódio que à [SIC] esquerda tem com quem é da direita", mas editou o texto e, na segunda versão, pediu a manifestação de movimentos "que se dizem protetor das mulheres e movimentos feministas".

Amiga da família

Karol Eller é conhecida por ser amiga da família Bolsonaro e uma das amigas mais próximas de Jair Renan, quarto filho do presidente. Em seu Instagram, a moça dá destaque aos vídeos que mostram suas visitas ao Palácio da Alvorada, residência oficial em Brasília, ao lado de Jair Renan e do próprio Jair Bolsonaro.

Com 290 mil seguidores somente no Instagram, a mineira Karol Eller é uma das vozes de destaque entre o movimento bolsonarista desde a campanha presidencial em 2018. Em seu perfil, as postagens trazem críticas principalmente à esquerda e ao movimento LGBT, além de mensagens de apoio ao presidente.