Manifestantes se reuniram na manhã deste domingo (1º) em ato a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e da adoção do voto impresso auditável.

Segundo a Polícia Militar, a organização começou por volta de 9h30 em frente ao coreto da Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Várias pessoas foram vestidas de verde e amarelo e empunharam bandeiras do Brasil e faixas com palavras de ordem. Eles protestaram contra a urna eletrônica e pediram auditoria do resultado eleitoral com o voto impresso. Um sistema de som executou o Hino Nacional em determinados momentos.

A Polícia Militar montou uma operação especial para garantir a segurança durante o protesto. A PM não divulgou a quantidade de manifestantes.

