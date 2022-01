Dois apostadores, sendo um mineiro, acertaram as seis dezenas do Concurso 2.443 da Mega Sena nessa quarta-feira (12). Cada um deles vai receber o valor de R$ 5,26 milhões.

O sortudo de Minas Gerais fez uma aposta simples Teimosinha - opção de repetir o mesmo jogo por mais vezes - na lotérica Dias de Sorte, em Urucânia, cidade da Zona da Mata mineira. O outro ganhador, de Araraquara (SP), também fez uma aposta simples, mas pelo Internet Banking.

Os dois apostadores acertaram os números 01 - 05 - 12 - 13 - 17 - 31. Já a quina teve 161 sortudos e cada um vai levar o prêmio de R$ 13.732,65. A quadra teve 8.131 ganhadores, com prêmios de R$ 388,45.

No próximo concurso, com sorteio no sábado (15), o prêmio estimado é de R$ 3 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h desta quinta (13) nas casas lotéricas, no portal Loterias Caixa e no app Loterias CAIXA. Clientes do banco podem usar o Internet Banking. O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.

