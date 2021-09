Um aplicativo de transporte em que a condução dos carros é feita por mulheres e somente o público feminino é atendido (homem, só se for acompanhante da cliente). Essa é a proposta do Lady Driver, plataforma que opera no Brasil há quatro anos e, segundo a empresa, tem 65 mil motoristas cadastradas no país. A solução está chegando a Belo Horizonte e região.

No momento, o app está selecionando parceiras interessadas em dirigir para a plataforma e, portanto, ainda não está disponível para passageiras. As interessadas em integrar a equipe precisam ter carteira de habilitação na categoria B com EAR, que é o "Exerce Atividade Remunerada", além de celular com sistema operacional Android e automóvel produzido no ano de 2011 ou superior, com quatro portas, cinco lugares e ar-condicionado.

De acordo com Stephania Sousa, empresária e uma das sócias da franquia na capital e Grande BH, as motoristas devem entrar na loja de aplicativos Google Play e baixar o Lady Driver para fazer o cadastramento. Em seguida, elas receberão um acompanhamento e treinamentos periódicos pela equipe do app.

"Nós garantimos 75% do valor da corrida para a motorista, que terá horário flexível, e com o serviço de agendamento conseguirá planejar seu tempo", afirmou Stephania.

Além disso, o valor da corrida é calculado a partir do aceite da corrida pela condutora. "Dessa forma, as motoristas não perdem nem tempo, nem dinheiro no trajeto para buscar as passageiras", afirmou a empresária Ariana Lima, a outra sócia da franquia.

Ainda de acordo com elas, o aplicativo deve iniciar as operações assim que o cadastro de motoristas for finalizado em BH e região. Ainda não há data certa para a entrada em funcionamento para as passageiras.

Segurança

De acordo com Ariana Lima, um dos diferenciais do serviço é a segurança que a limitação do funcionamento traz para as mulheres - tanto passageiras, quanto motoristas. "Reduz o risco de uma mulher sofrer qualquer tipo de assédio, violência", ponderou.

A plataforma também permitirá o agendamento de corridas, com data, horário e motorista favorita. Caso a profissional escolhida não esteja disponível, o app se compromete a empenhar outra condutora com as características desejadas pela cliente, como pontuação e carro, dentre outras.

