A apreensão de maconha em Minas subiu 71,4% e chegou a 24 toneladas em 2019. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o número é um recorde no Estado. Na última retenção, feita nessa terça-feira (17), cerca de 700 quilos de maconha foram retirados do fundo falso de uma carreta, em Betim, na Grande BH.

De acordo com a polícia, este é o maior volume de entorpecentes recolhidos em um ano pela corporação no Estado. Ao todo, já foram apreendidos 24 toneladas de maconha, 646 quilos de cocaína e 17 quilos de crack nas rodovias federais fiscalizadas pelo órgão contra 14 toneladas de maconha e 247 quilos de cocaína em 2018.

Além da recolhida de material ilícito, só neste ano já foram presas 160 pessoas por tráfico de entorpecentes. Para a PRF, o aumento substancial no número de apreensões é resultado da atuação ostensiva dos agentes, incluindo as equipes de inteligência e os treinamentos desses profissionais, que trabalham nas escalas de 24 horas.

"Também ressaltamos a criação dos Grupos Operacionais com Cães (GOC), com policiais treinados para atuarem junto com os cães farejadores da PRF especializados em encontrar drogas, explosivos e munições. O trabalho de equipe entre o policial e o cão contribuiu muito nas apreensões", explicou o órgão, em nota.

Outro fator que contribui para a melhoria no número de apreensões, ainda segundo a PRF, é a criação de Grupos de Policiamento Táticos (GPT's), que passam por treinamentos constantes na Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal, em Santa Catarina, no Sul do país.

"Lá acontece uma troca de informações com os colegas que trabalham nas fronteiras, que passam dicas que facilitam a identificação de veículos usados pelo crime", finalizaram.

Apreensão em Betim

No caso dessa terça-feira, a droga recolhida foi localizada no fundo falso de uma carreta, que recebeu ordem de parada em policialmento de rotina no fim da tarde, no posto da PRF em Betim. De acordo com a polícia, o motorista, de 36 anos, demonstrou intenso nervosismo ao ser abordado. Com a ajuda de cães farejadores, os agentes realizaram busca minuciosa no veículo e localizaram o material.

Para acessar a droga em compartimento secreto, os policiais precisaram descarregar toda a carga de trigo que era transportada de fachada. Ao todo, foram contabilizados 690 quilos de maconha. Questionado, o motorista informou que vinha da cidade de Cafelândia (PR) e se dirigia para Contagem, na Grande BH. O homem foi preso em flagrante e a droga foi levada, juntamente com a carreta, para a sede da Polícia Federal em Belo Horizonte.

