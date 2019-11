Todos os anos, milhares de formandos querem uma boa oportunidade de emprego. Mas só a graduação não é garantia de colocação no concorrido mercado de trabalho. Buscar novos conhecimentos por quem tem vivência lá fora é fundamental.

Esse, inclusive, foi o objetivo da Jornada Acadêmica apresentada aos alunos do curso de Sistemas de Informação, das Faculdades Promove, coordenado pelo professor João Carlos Peixoto. Os estudantes puderam conhecer, conversar e ouvir ensinamentos de profissionais que atuam em empresas reconhecidas nacional e internacionalmente.

Palestrantes trouxeram experiências para os alunos do curso de Tecnologia da Informação da faculdade

Professor da instituição de ensino superior, Rodrigo Moravia afirma que encontros como esses são fundamentais para que os alunos absorvam as necessidades do mercado e já iniciem uma reflexão sobre possíveis oportunidades. “Eventos que trazem profissionais com vasta experiência são de suma importância na formação geral dos discentes, que serão os futuros analistas de sistemas. Muitos desses optam por seguir as carreiras tendo como referência as disciplinas e docentes existentes nos currículos dos cursos e não sabem a grande variedade de áreas que eles poderão atuar no crescente e inovador mercado de informática”, explica.

Completo

No bate-papo, o gerente da GPJ Informática, Edimar Duarte Ferreira, explicou que até mesmo procedimentos simples, como a montagem de uma máquina, exigem entendimento elevado. “Ter conhecimento sobre produtos, tecnologias e as mudanças são fundamentais para o profissional de TI”.

O especialista destaca que, muitas vezes, a montagem irregular de um componente caro pode causar um prejuízo enorme ao cliente.

Nos detalhes

Executivo responsável pelo treinamento dos times de venda da Seagate na América Latina, um dos maiores fabricantes de unidades de armazenamentos do mercado global, Osvaldo Oliveira Júnior explicou as incontáveis aplicações e diferenças de produtos no setor de armazenamento.

“As pessoas enxergam o disco rígido como algo simples. Mas há diferentes opções de acordo com a finalidade. Seja para empresas de desenvolvimento gráfico, assim como para uso de bancos de dados e para aplicações rotineiras. É imprescindível que o profissional de TI tenha esse conhecimento, pois isso impacta diretamente na produtividade da empresa”, disse o gestor.

Atentos

A Jornada Acadêmica foi aprovada pelos estudantes. Bem atento aos ensinamentos, Pablo Paganini, de 18 anos, acompanhou as palestras. “São orientações que só teria quando estivesse empregado. Acho que pode ser um diferencial numa entrevista”, comentou o universitário, enquanto prestava atenção nas palavras do especialista em licenciamento de software Rafael Gonçalves.

Segundo ele, hoje, uns dos maiores gargalos dos departamentos de TI são a governança e o cuidado em manter tudo dentro das regras, no chamado compliance. “A aquisição de software de alto custo para um projeto que não paga o investimento ou o risco de usar uma plataforma pirata, passível de multas que podem custar até três mil vezes o valor do programa, são desafios que o profissional de TI precisa ter total domínio”, ensinou Rafael.