Se, antes do isolamento social, era difícil encontrar tempo para aprender inglês, agora, mesmo em home office ou com as atividades escolares on-line, acaba sobrando mais espaço no dia. Você pode usá-lo para incrementar os conhecimentos na segunda língua, e até engatar a aprendizagem do idioma obrigatório no currículo.

Além dos cursos pagos que podem ser feito via internet, há canais no YouTube que apresentam métodos de ensino bem atrativos e com custo zero para o usuário da rede social. Separamos alguns deles:

Aprenda inglês com música | Teacher Milena

Milena Gurgel, professora de inglês e musicista, criou um método para ensinar a língua por meio de músicas. Ela aborda tradução, estruturas gramaticais e pronúncia em cada letra. É bem interessante a lógica da aula, além da qualidade das canções.

Site: teachermilena.com

English in Brazil | Carina Fragozo

PhD em Letras, Carina Fragozo é dona de um dos canais de inglês mais bem-sucedidos no YouTube. Com mais de 1,2 milhão de pessoas conectadas, a professora aborda expressões específicas e vivências em países de língua inglesa. Ela é dona de uma ótima dicção, o que ajuda na aprendizagem da pronúncia.

Site: englishinbrazil.com.br

Small Advantages | Gavin Roy

Americano de nascença, foi durante a Copa do Mundo de 2014 que Gavin Roy começou a aprender o Português. Morando nos Estados Unidos, ele alimenta o canal no YouTube (com 1,69 milhão de inscritos) com os ensinamentos do Inglês coloquial. O bom humor é um dos diferenciais deste canal.

Site: smalladvantages.com