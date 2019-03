Um dos 22 tanques do Aquário da Bacia do Rio São Francisco, que fica no Jardim Zoológico de BH, está interditado para obras de melhoria e manutenção. Cartazes fixados na portaria informam sobre as intervenções. A visitação aos demais reservatórios não será afetada.

Na estrutura interditada serão feiras a troca do substrato presente no fundo do tanque e a manutenção do sistema de filtração. Também será feita nova impermeabilização na parte entre os vidros.

Durante o tempo de obras, os cerca de 1.060 indivíduos de 23 espécies que habitam o aquário serão redistribuídos nos demais tanques, internos e de visitação. O interditado é o maior e tem capacidade para 450 mil litros de água.

Para ter acesso ao Aquário da Bacia do Rio São Francisco, o visitante paga um ingresso adicional e deve também comprovar imunização contra a febre amarela, juntamente ao documento de identidade original com foto. Os valores podem ser consultados no site da Prefeitura de BH.

O aquário

Inaugurado em março de 2010, o aquário possui mais de três mil peixes e é o maior entre os temáticos do Brasil. Entre as 60 espécies estão dourados, curimatãs, matrinxãs, piaus, pacamãs, cascudos, lambaris, mandis, piranhas, pacus, curimbas, piabas, surubins e pirambebas. Além das nativas, o visitante também pode conhecer viriedades exóticas como a carpa, a tilápia, o pacu-caranha e o tamboatá. Os 22 tanques ocupam uma área de aproximadamente 3000m² em dois pavimentos.

Serviço

Aquário da Bacia do Rio São Francisco

Endereço: Avenida Otacílio Negrão de Lima, 8.000, Bandeirantes

Entrada - preços e horários: Consulte tabela