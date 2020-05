Respirar em Belo Horizonte está menos tóxico. Com menos transporte e produção por causa da paralisação parcial provocada pela pandemia do novo coronavírus, a poluição diminuiu na metrópole. E a redução foi significativa, de quase metade.

De acordo com a Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), o ar da capital mineira apresenta menos 45% de poluentes, como o dióxido de enxofre. A queda foi percebida entre 20 de março e 20 de abril deste ano em comparação o mesmo período de 2019. A pesquisa, realizada pela Gerência de Monitoramento da Qualidade do Ar e Emissões (Gesar), comprovou que a despoluição deve-se ao isolamento social.

A diminuição de poeira, fumaça e outros poluentes foi mais acentuada na região Nordeste da cidade. Na estação instalada no campus da PUC do bairro São Gabriel, perto de vias de grande circulação de veículos, como a MG-020 e o Anel Rodoviário, a concentração média mensal de poluição de PM2,5 caiu de 12,44 µg/m3 no ano passado para 6,86 µg/m3 em 2020.

Já para o poluente PM10, material considerado pela ciência como inalável, a redução foi de 31% na média mensal também na estação da PUC São Gabriel. No Centro de BH, próximo do Complexo da Lagoinha, a redução foi de 26% no PM2,5 e de 10% no caso do PM10.

Lição

Diretora de Gestão e Monitoramento da Qualidade Ambiental da Feam, Alice Libânia Santana Dias avalia que o estudo reforça a importância de se pensar em políticas públicas de transporte. “Essa situação nos aponta para a importância de se estudar medidas de mitigação, como o uso de meios de transporte mais sustentáveis e também o incentivo ao transporte público de massa”.

“Os números que apresentam a melhoria da qualidade do ar sugerem a necessidade de reflexão sobre o impacto de cada uma das atividades humanas na sociedade e no meio ambiente. Com certeza, é um exercício que exige mudanças de hábito, no dia a dia”, acrescentou o secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Germano Vieira.

*Com Feam