A drogaria Araújo informou que está aberto o processo seletivo para 200 vagas de emprego para trabalhar em lojas que estão sendo abertas em Belo Horizonte e na região Metropolitana da capital.

Estão disponíveis vagas para gerente e subgerente de loja, farmacêutico e subgerente farmacêutico, operador de caixa, repositor fiscal de loja, consultor de beleza , vendedor e auxiliar de loja. Segundo a drogaria, todos os cargos estão habilitados também para Pessoas com Deficiência (PCD).

Os interessados devem acessar o site araujo.com.br/ menu “Trabalhe Conosco” para mais informações e cadastro do currículo.

Ainda de acordo com a empresa do ramo farmacêutico, as contratações não tem relação com a pandemia de coronavírus, e fazem parte do projeto de expansão da drogaria.

Desse modo, os selecionados no processo serão contratados de forma definitiva.

Interior

A Araújo também informou que abriu vagas de emprego em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas, e em Oliveira e Pouso Alegre, no Sul do estado.

Cada cidade receberá uma loja, e serão contratados 40 profissionais para cada um desses estabelecimentos.

Os interessados também deverão acessar o site araujo.com.br para se candidatar às vagas.