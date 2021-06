O ex-goleiro Mario Lucio Duarte Costa, conhecido como Aranha e que passou pelo Atlético e outros times, foi internado nessa quarta-feira (9) com mais de 50% dos pulmões comprometidos pela Covid-19. As informações são do UOL Esporte.

De acordo com a publicação, o ex-atleta, de 40 anos, deu entrada no Hospital das Clínicas de Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, diretamente em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), com uso de cateter respiratório na dose máxima de oxigênio. Apesar do quadro complicado, não precisou ser intubado.

Aranha começou a carreira na Ponte Preta e tem passagens por clubes como Atlético - pelo qual ganhou o Campeonato Mineiro de 2010, além de Santos e Palmeiras. A última equipe que defendeu foi o Avaí, em 2018. O jogador também conquistou uma Copa Libertadores em 2011 e do Brasil em 2015.

