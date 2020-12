A vacinação contra a Covid-19 teve início nesta terça-feira (29) na Argentina. Em primeiro momento, os funcionários do sistema de saúde de diversos hospitais do país serão imunizados com a Sputnik V, vacina produzida pela Rússia.

Ginés González García, ministro de Saúde da Argentina, afirmou a jornalistas, na entrada de um centro médico, que está otimista com a primeira fase de vacinação no país. As informações foram divulgadas por agências internacionais de notícia.

Conforme o governo argentino, 300 mil doses da vacina, que já estão no país, serão aplicadas aos profissionais que estão na linha de frente de combate à doença. Na prática, elas servirão para 150 mil trabalhadores da saúde, já que são necessárias duas doses por pessoa: a primeira e, 21 dias depois, mais uma.

Nesta terça, os profissionais vacinados precisaram seguir o procedimento padrão: após a aplicação, devem ficar no hospital para avaliação se há reações adversas.

Vacina russa rende crítica

No país, a oposição política critica a prioridade que o governo argentino deu à vacina russa. Para esse grupo, os efeitos colaterais da Sputnik ainda não foram devidamente divulgados.

O governo, no entanto, afirma que os resultados já divulgados são suficientes para o início da imunização de urgência.

Enquanto isso no Brasil, a Pfizer, uma das principais fabricantes do imunizante, afirmou nessa segunda-feira (28) que não irá submeter a vacina para uso emergencial no país.

A empresa americana relatou que fez uma reunião com a Anvisa, no último dia 14, mas na ocasião a farmacêutica encontrou dificuldades no guia feito pela agência brasileira para submeter o item.