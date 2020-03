Uma mulher de 47 e um homem de 32 anos foram presos por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma na manhã deste domingo (22) no aglomerado Ventosa, na região Oeste de Belo Horizonte. Segundo relatos, uma mulher tentou matar outra por ciúmes do namorado.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam uma operação de combate ao tráfico de drogas na área, por volta das 11h30, quando ouviram uma mulher, de 26 anos, gritar por socorro e afirmar que estaria sendo vítima de tentativa de homicídio. Os policiais desceram da viatura e abordaram, na rua Minas Gerais, uma mulher armada, de 47 anos, que obedeceu às ordens, jogou a arma no chão e se rendeu.

Em relato à PM, a agressora informou que mais cedo a vítima teria ido à sua casa, com uma faca, para tentar matá-la. Por essa razão, ela se armou com a arma do namorado e foi até a outra mulher, de 26 anos, para se defender. Também em depoimento à polícia, a vítima contou à PM que também tem um relacionamento com o rapaz, de 32 anos, dono da arma.

A agressora armada foi presa. No momento em que ela era colocada dentro da viatura, o dono da arma - um revólver calibre .38 com numeração raspada - informou que ele havia dado a arma para a companheira, de 47 anos, para que ela realizasse os disparos. Diante da situação e pela suspeita de que o homem seria cúmplice do crime, ele também foi preso.

De acordo com a PM, o homem detido tem passagem por porte ilegal de arma e sua companheira por tráfico de drogas. Ambos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia. A arma foi apreendida.

Leia mais:

PM prende homem e apreende arsenal após traficantes postarem vídeos em BH

Casos de Covid-19 saltam 37% em um dia no país e são 1.546. Mortes chegam a 25

Colisão frontal de ônibus e caminhão deixa 11 mortos e 17 feridos em Pirapora