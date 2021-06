Voluntários da Arquidiocese de Belo Horizonte distribuíram, nesta quinta-feira (3), dia de Corpus Christi, 200 marmitas a pessoas em situação rua e famílias em vulnerabilidade social na região Norte de Belo Horizonte. A ação faz parte do projeto "Dai-lhes vós mesmos de comer".

De acordo com a igreja, a entrega dos alimentos teve início às 11h, no Centro Social São José de Anchieta, localizado na Praça José Pancetti, 37, no bairro Tupi. As refeições foram preparadas durante a manhã por voluntários a partir de doações.

O projeto "Dai-lhes vós mesmos de comer" integra a Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida e busca amparar famílias ameaçadas pela fome. Quem quiser ajudar, pode levar alimentos na Catedral Cristo Rei, na av. Cristiano Machado, 11910, bairro Celestino, em BH ou fazer doações em dinheiro (clique aqui).

Arquidiocese recebe doações de alimentos

"Neste tempo de pandemia, a Arquidiocese de Belo Horizonte identificou que houve aumento de 40% nos pedidos de ajuda à Igreja. São famílias que sofrem com a extrema pobreza, neste contexto da pandemia e de seus impactos sociais. Assim, os trabalhos de amparo aos pobres se intensificaram ainda mais", informou a entidade, em nota.

