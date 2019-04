A Arquidiocese de BH divulgou a programação para este Domingo de Ramos (14). Dom Walmor, presidente da instituição, rezará Missa, às 8h, no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade e, às 17h, na Tenda Cristo Rei – canteiro de obras da Catedral Cristo Rei.

De acordo com a Arquidiocese, o Domingo de Ramos é a data em que os cristãos fazem memória à entrada de Jesus em Jerusalém.

Na ocasião, a instituição realiza a Coleta Nacional da Solidariedade, ação da Campanha da Fraternidade.

Confira a programação completa da Semana Santa aqui.

DOM WALMOR

8h – Celebração Eucarística – Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade

17h – Celebração Eucarística – Tenda Cristo Rei

DOM EDSON

8h30 – Bênção dos Ramos em seguida Procissão e Missa – Santuário Santa Luzia

DOM GEOVANE

9h – Procissão, saindo da Basílica Nossa Senhora de Lourdes em direção à Paróquia São José, no Centro de Belo Horizonte, onde preside Missa às 10h.

DOM OTACILIO

10h – Missa do Domingo de Ramos – Paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Sebastião, em Betim.

DOM VICENTE

10h – Missa Domingo de Ramos – Paróquia Nossa Senhora da Piedade em Piedade dos Gerais

SANTUÁRIO BASÍLICA NOSSA SENHORA DA PIEDADE

Alto da Serra da Piedade, s/n, Caeté. Telefone: (31) 3651-6335

14 DE ABRIL – DOMINGO DE RAMOS E DA PAIXÃO DO SENHOR

8h – Celebração Eucarística de Ramos. Bênção dos Ramos, com narrativa da Paixão do Senhor. Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade (Transmissão: TV Horizonte. Rede Minas de Televisão. Radio América. Rádio Gospa Mira e Intenet)

10h às 14h30 – Adoração Eucarística na Cripta São José

9h30 – Bênção dos Ramos na Arena da Amizade, e procissão até a Basílica Estadual das Romarias. Celebração Eucarística com narrativa da Paixão do Senhor.

11h30 – Bênção dos Ramos na Arena da Amizade, e procissão até a Basílica Estadual das Romarias. Celebração Eucarística com narrativa da Paixão do Senhor.

12h – Oração do Ângelus e do Santo Terço. Basílica da Piedade.

15h – Celebração Eucarística de Ramos. Benção dos Ramos. Narrativa da Paixão do Senhor. Santuário Basílica Nossa da Senhora da Piedade. (Transmissão: TV Canção Nova, TV Horizonte, Rádio América e Internet)

17h – Bênção dos Ramos na Praça Cardeal Mota e procissão até o Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade celebração Eucarística com Narrativa da Paixão do Senhor.

CONVIVIUM EMAÚS – BH

Rua Ibirapitanga, 235 – Dom Cabral, Belo Horizonte. Telefone: (31) 3375-2233

14 DE ABRIL – DOMINGO DE RAMOS E DA PAIXÃO DO SENHOR

10h30 – Bênção dos Ramos e procissão – Saída da rua Ibirapitanga, 33 em direção ao Convivium Emaús para a Missa

18h30 – Celebração Eucarística com Bênção dos Ramos

SANTUÁRIO DE ADORAÇÃO PERPÉTUA – PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM

Rua da Bahia, 1596 – Lourdes, Belo Horizonte. Telefone: (31) 3213-4656

BASÍLICA NOSSA SENHORA DE LOURDES

Rua Sergipe, 175 – Funcionários, Belo Horizonte. Telefone: (31) 3222-2361

PARÓQUIA SÃO JOSÉ

Rua dos Tupis, 164 – Centro, Belo Horizonte. Telefone: (31) 3273-2988

14 DE ABRIL – DOMINGO DE RAMOS E DA PAIXÃO DO SENHOR

Procissão da Basílica de Lourdes e Santuário Nossa Senhora da Boa Viagem para a Paróquia São José

Missa às 10h na Paróquia São José