O frio severo que chegou na capital é ainda pior para aqueles que não têm como se proteger das baixas temperaturas, como as pessoas em situação de rua. Por essa razão, a Arquidiocese de Belo Horizonte deu início, nessa quarta-feira (27), à campanha de doação de agasalhos e cobertores. A ação é encabeçada pela Solidariedade em Rede, iniciativa criada pelas paróquias para ajudar pessoas em maior necessidade.

Quem quiser e puder ajudar, deve levar as doações à sede do Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental (Veaspam) da Arquidiocese de Belo Horizonte, na rua Além Paraíba, 208, no bairro Lagoinha, na região Noroeste da capital. O espaço está localizado ao lado do Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres.

Doações devem ser entregues na rua Além Paraíba, 208, no bairro Lagoinha

Conforme a arquidiocese, as ações da Solidariedade em Rede foram intensificadas para ajudar os moradores em situação de rua a enfrentar as baixas temperaturas do inverno. O projeto é uma iniciativa das paróquias "com o objetivo de oferecer apoio emergencial aos mais pobres que enfrentam problemas de saúde e também a quem sofre o impacto da grave crise econômica desencadeada pela pandemia", informou a instituição.