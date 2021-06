A Arquidiocese de Belo Horizonte realizará, neste domingo (13), uma celebração eucarística em ação de graças pelos 15 anos de beatificação de Padre Eustáquio. A missa será às 10h30, na Catedral Cristo Rei, na região Norte de Belo Horizonte, e será conduzida pelo arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo.

De acordo com a Arquidiocese, a imagem do beato Eustáquio sairá do Santuário Arquidiocesano da Saúde e da Paz, no Padre Eustáquio, região Noroeste da capital, após a missa das 7h30, e seguirá até a catedral, no bairro Juliana. Os devotos chegarão em carreata.

A celebração será transmitida pela TV Horizonte e pelo canal Padre Eustáquio, no YouTube (clique aqui). Conforme a igreja, para participar presencialmente é necessário fazer o agendamento pelo WhatsApp (31) 98979-0167.

"Todas as celebrações nas paróquias, santuários e comunidades de fé seguem os critérios recomendados pelas autoridades da saúde, presentes nas diretrizes da Arquidiocese de Belo Horizonte para este tempo de pandemia, publicadas no documento 'Evangelização Missionária um novo Tempo'", informou a Arquidiocese, em nota.

Padre Eustáquio foi beatificado, em Belo Horizonte, pelo cardeal José Saraiva Martins, em 15 de junho do ano 2006.

