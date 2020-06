Gesto da paz sem abraços, comunhão na mão e celebrações de, no máximo, 50 minutos. Essa será a nova realidade das missas nas igrejas católicas de Minas após o retorno dos atos litúrgicos. Por causa da pandemia de Covid-19, desde março os templos estão fechados e as cerimônias são transmitidas pela internet.

Mas a Arquidiocese já projeta como será a reabertura dos espaços e, nesta semana, listou uma série de recomendações aos membros da igreja e fiéis. Dentre as regras, o uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool em gel e limite de pessoas nas celebrações. Dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, concederá uma entrevista nesta quinta-feira (18) para detalhar as medidas.

Agendamento

Os fiéis devem ligar para as secretarias das paróquias para agendar a participação presencial nas missas. A medida visa a evitar aglomerações. Nos templos, os bancos devem ser intercalados com distanciamento de dois metros. As janelas e portas deverão ficar sempre abertas para garantir a circulação do ar. O ar condicionado deve ficar desligado.

Além disso, a entrada e saída das pessoas, quando possível, deve ocorrer por portas distintas. Os bebedouros e banheiros devem ser isolados, e os bancos e cadeiras higienizados antes de cada celebração. Quem faz parte do grupo de risco para a Covid-19 deve evitar as missas e assistir pela TV ou internet. No total, são 35 recomendações. Clique aqui e confira todas.

O documento, assinado por dom Walmor e outros bispos auxiliares, foi elaborado com o auxílio do Comitê Técnico Logístico-Sanitário, grupo formado por uma equipe multidisciplinar, com a participação de médicos e arquitetos, entre outros profissionais.

