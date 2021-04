Suspensas desde 17 de março, as visitas de pequenos grupos de peregrinos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram retomadas. O agendamento é on-line (clique aqui). No sistema, o interessado deve definir a data desejada, conforme a disponibilidade de vagas.

De acordo com a Arquidiocese de BH, a reabertura ocorre em sintonia com as diretrizes do Poder Público para o enfrentamento da Covid-19. Por essa razão, todos os critérios de prevenção à doença serão observados, incluindo higienização com álcool em gel, uso de máscaras e distanciamento entre as pessoas.

Retomada

As visitas ao Santuário estavam suspensas em razão da Onda Roxa, fase mais restritiva do Minas Consciente, programa estadual de flexibilização da atividade econômica. A medida foi encerrada nessa quinta-feira (15).

A Arquidiocese também recomenda aos fiéis que continuem acompanhando as transmissões de celebrações e momentos de espiritualidade por meio da TV Horizonte (canal 30 em sinal aberto), Rádio América (750 AM) e YouTube Mãe Piedade.

