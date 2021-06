A Arquidiocese de Belo Horizonte preparou uma programação especial para a celebração de Corpus Christi nesta quinta-feira (3), com Missas e procissão.

"No Dia de Corpus Christi, a Igreja, no mundo inteiro, celebra o Mistério da Eucaristia e o Sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo. A celebração é uma referência à Quinta-feira Santa, quando se deu a instituição da Eucaristia, durante a Última Ceia de Jesus Cristo com os Apóstolos", informou a igreja, em nota.

Veja a programação:

- A programação das paróquias da Arquidiocese pode ser vista aqui;

- 9h: dom Walmor Oliveira de Azevedo celebra a Eucaristia na Capela Curial São Francisco de Assis – Av. Otacílio Negrão de Lima, 3000, na Pampulha. Para participar, é preciso agendar pelo WhatsApp (31) 98876-3047;

- 9h: Missa no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Transmissão TV Horizonte (canal aberto HDTV 30.1), Rádio América (AM750) e canal do Youtube – Mãe Piedade;

- 10h30: o arcebispo se une à comunidade de fé da Catedral Cristo Rei para celebrar Missa na Solenidade de Corpus Christi. Para participar da celebração, é preciso agendar, pelo WhatsApp (31) 98979-0167 ou pelo telefone (31) 3269-3100. A recepção dos peregrinos será na entrada da Catedral que fica na Rua Campo Verde, 150, bairro Juliana. A Missa será transmitida pela TV Horizonte (canal 30.1 HDTV), Rádio América (AM 750), pelo Youtube (clique aqui) e pelo Aplicativo da Rede Catedral (clique aqui).

- 11h: Missa no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, com procissão da Basílica Estadual das Romarias até a Ermida da Padroeira de Minas – Basílica da Piedade (sem transmissão);

- 15h: Missa no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Transmissão TV Horizonte (canal aberto HDTV 30.1), Rádio América (AM750) e canal do Youtube – Mãe Piedade;

- 18h: dom Walmor se une aos peregrinos do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia – Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Para garantir o distanciamento social, o Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia tem recebido, no máximo, cinquenta fiéis por celebração. Informações: Rua Sergipe, 175 – bairro da Boa Viagem, Belo Horizonte. Telefones: (31) 3222-2361 ∕(31) 98402-7674∕ (31) 98406-1028;

- 20h: Missa de Adoração ao Santíssimo Sacramento. (Transmissão TV Horizonte (canal aberto HDTV 30.1) e canal do Youtube – Mãe Piedade.

