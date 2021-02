A Igreja da Boa Viagem, localizada na região Centro-Sul de Belo Horizonte e conhecida como a Catedral de BH, cede, nesta quinta-feira (11), o título de catedral para a Igreja Cristo Rei, na região Norte da capital. A mudança faz parte do cententário da Arquidiocese de BH, comemorado nesta data.

De acordo com a entidade católica, a cerimônia de transferência do posto terá início às 16h30, com uma procissão motorizada com partida da Boa Viagem e destino à Catedral Cristo Rei, no bairro Juliana. A carreata levará o Decreto Canônico, que oficializa a mudança de títuto.

Às 18h, Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano, encerrará a cerimônia de transferência do título, na nova Catedral.

Histórico

Conforme a Arquidiocese, o projeto original da Catedral Cristo Rei previa a construção de uma réplica da Basílica de São Pedro nas proximidades de onde, na atualidade, é a Praça Milton Campos, no bairro Cruzeiro, na região Centro-Sul da capital.

No entanto, devido a desafios e dificuldades, a ideia precisou ser adiada, e tomou força um novo projeto arquitetônico, assinado por Oscar Niemeyer, e que teve a construção iniciada em 2013, no Juliana, na região Norte.

Conforme a igreja, a mudança de localidade ocorreu para "fortalecer ainda mais os serviços que a igreja dedica às comunidades, especialmente aos mais pobres, centro de espiritualidade e evangelização missionária, a partir da comunicação e da cultura".

A Catedral Cristo Rei ainda não está totalmente pronta, mas, conforme a igreja, já contribui com a realização de ações solidárias e acolhe fiéis para celebrações especiais, momentos formativos e realização de eventos missionários.

Por fim, a Arquidiocese informou que a Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, projetada como Catedral Provisória em 1923, seguirá com "sua importante missão de Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia-Adoração Perpétua".

A programação completa do centenário da Arquidiocese de BH pode ser vista aqui.

