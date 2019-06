A sertaneja Naiara Azevedo é a primeira atração musical confirmada para o Arraial de Belo Horizonte. A festa junina da capital, que celebra a cultura e a gastronomia mineiras e começa neste fim de semana, terá shows gratuitos de artistas nacionais e regionais e um concurso de delícias típicas, como quentão, milho cozido, canjiquinha e canjicão.

Com duração de um mês, a programação do evento será aberta neste sábado (8), com o tradicional cortejo junino, a partir das 13h. Carroças enfeitadas pelas 40 quadrilhas participantes desfilarão do Parque Municipal, na avenida Afonso Pena, até a Praça da Estação, no Centro, onde estarão concentradas as festas neste período.

Durante apresentação da programação, na manhã desta quinta-feira (6), o secretário de Cultura do município, Juca Ferreira, lembrou que o arraial já é uma manifestação tradicional em muitas cidades do interior de Minas e destacou que promover o festejo na capital é valorizar essa cultura.

“O São João, como é chamado no Nordeste, mobiliza muita gente. É uma festa bastante significativa e enraizada, mas só recentemente os poderes públicos estão descobrindo essa celebração como forma de economia também. Em Belo Horizonte, significa incorporar modos de pessoas que vieram para cá ainda na década de 1950”, afirmou o secretário. Na ocasião, 14 duplas de grupos de quadrilha de BH se apresentaram no saguão da prefeitura, no Centro de BH.

Confira trecho da apresentação na PBH:

Atrações

A festa terá início às 18h, nos fins de semana, com concurso de quadrilhas, disputado entre 40 grupos da cidade: 27 na modalidade de acesso e 13 na especial. As apresentações ocorrem entre os dias 28 e 30 de junho e em 6 e 7 de julho. Em seguida, o palco será aberto para os shows gratuitos, que ainda serão anunciados pela PBH, dentre eles o da cantora Naiara Azevedo, dona do hit “50 reais”.

“Acho que as mulheres vêm tomando a cena também na música sertaneja, por isso fechamos com a Naiara. Também teremos outros artistas importantes que nunca tocaram em Belo Horizonte de graça”, diz o presidente da Belotur, Gilberto Castro. Ela cantará no dia 30, na Praça da Estação.

Prato Junino

Estudantes de cinco faculdades de gastronomia da cidade também participam do concurso “Prato Junino”, que escolherá as melhores iguarias criadas pelos futuros chefs para comercialização a preços populares na Praça da Estação. Participam da disputa as Faculdades Promove, Pitágoras, Senac e Estácio de Sá, além do Centro Universitário UNA.

A programação inclui, ainda, uma exposição gratuita com figurinos e adereços típicos, cedidos pelos grupos de quadrilha, montada no saguão da PBH. Ela estará aberta ao público entre esta quinta (6) e 28 de julho, das 10h às 19h, de segunda a sexta, e das 9h às 14h, nos fins de semana.