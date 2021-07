O Arraial de Belo Horizonte acontecerá, pela primeira vez, no formato on-line. Pela pandemia da Covid-19, a edição de 2020 foi cancelada. Neste ano, o evento será virtual, de 19 a 29 de agosto, e contará com o concurso de figurinos e lives sobre a cultura junina e gastronomia da época.

“Ainda não vai dar para dançar um forró agarradinho, nem saborear as delícias da nossa culinária na Praça da Estação, mas vamos matar um pouquinho da saudade dessa festa tão querida para a cidade”, comenta Gilberto Castro, presidente da Belotur.

Concurso de figurinos:

As quadrilhas poderão se inscrever para o concurso de figurinos. As vagas são para até 45 equipes, sendo 14 do grupo Especial e 31 de Acesso. Cada uma receberá uma subvenção de R$ 7 mil. As inscrições estão abertas até o dia 22 de julho e devem ser feitas pelo e-mail diretoria.belotur@pbh.gov.br. Todas as informações estão disponíveis no regulamento.

Cada quadrilha poderá inscrever um casal junino. Os figurinos serão avaliados por uma comissão de jurados nos quesitos originalidade, criatividade na utilização de materiais, harmonia das cores, conjunto e a aderência às características da mineiridade. As duplas com maior pontuação receberão um troféu e prêmio em dinheiro.

Grupo Especial:

1º lugar: R$ 7 mil

2º lugar: R$ 6 mil

3º lugar: R$ 5 mil

Grupo de Acesso:

1º lugar: R$ 6 mil

2º lugar: R$ 5 mil

3º lugar: R$ 4 mil

4° lugar: R$ 3 mil

O público poderá votar entre os dias 21 e 28 de agosto no site Portal Belo Horizonte. O vencedor de cada categoria ganhará um troféu de “Prêmio Júri Popular”.

Transmissões ao vivo:

Além do concurso de figurinos, a programação contará com a série de lives “Prosas Juninas”, com rodas de conversas. Uma transmissão será dedicada à gastronomia típica da época, com chefs renomados da cidade.

As datas e nomes ainda não foram divulgados.

