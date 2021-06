Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira (19) pelo site Mercado Mineiro mostra que os preços de produtos consumidos no dia a dia dispararam em Belo Horizonte e na região metropolitana durante a pandemia. O aumento de alimentos como arroz e feijão foi de, respectivamente, 73% e 77% quando comparado a janeiro do ano passado.

O levantamento foi feito de 13 a 18 de junho em supermercados da Grande BH. O produto que ficou mais caro no período foi o óleo de soja, com 123% de reajuste. O preço médio pulou de R$ 3,51 para R$ 7,84 em alguns locais. O açúcar cristal de 5kg também teve alta expressiva, subindo de R$ 8,23 para R$ 15,19 - acréscimo de 84%. Já a bandeja de ovos brancos com 30 unidades branco, que custava R$ 8,98, passou para R$ 13,87 (54%).

Também tiveram aumentos significativos o leite integral, que pode ser encontrado até 63% mais caro, e o quilo do queijo mussarela, que subiu 71%.

Demais produtos

Os produtos de limpeza também ficaram mais caros no período, com aumentos que podem chegar a 62%, como o caso do desinfetante de 500ml, que está, em média, R$ 1,60 mais caro. Também foram destacados aumentos do limpador multiuso (13%) e do detergente em pó (12,65%).

Além disso, também é possível verificar variações de preços entre diferentes supermercados. O arroz branco por custar de R$ 21,49 até R$ 29,05, uma variação de 35%. O feijão de 1kg ser encontrado entre R$ 6,99 e R$ 9,98 (43%).

Já o óleo de soja pode custar de R$ 6,99 até R$ 9,58, com variação de 37%.

