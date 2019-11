Uma programação especial entre os dias 6 e 15 de dezembro vai comemorar os 122 anos de Belo Horizonte. A agenda inclui shows, espetáculos de teatro, performances, batalhas de rap, concertos e atividades artísticas que ocuparão ruas, praças e espaços culturais municipais em todas as regionais da capital.

Um dos destaques é o show de Jorge Ben Jor, no dia 12, na Praça da Estação, no Centro da capital. A programação completa pode ser consultada no site.

Os eventos são promovidos pela PBH por meio da Secretaria Municipal de Cultura, da Fundação Municipal de Cultura e da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur). "Uma cidade não é apenas resultado de uma adaptação ao meio físico, ela reflete estruturas sociais e opções culturais de um povo, reproduzem uma maneira de lidar com a vida material e intelectual ao longo de sua história. Cabe ao poder público qualificar e ampliar esta inserção de modo a incluir democraticamente toda sua população, indistintamente", afirmou Juca Ferreira, secretário Municipal de Cultura.

Abrindo as comemorações, de 6 a 8 de dezembro, o Descontorno Cultural chega à sua 6ª edição com o tema "A cultura circulando por toda a cidade". O festival integra as políticas públicas de acesso, descentralização e formação, e busca dar visibilidade e fortalecer os artistas da cidade como protagonistas culturais, além de celebrar as ações desenvolvidas ao longo de todo o ano nos centros culturais municipais.

São mais de 200 atrações gratuitas, de diferentes linguagens artísticas, do público infantil ao idoso, que ocuparão os 17 centros culturais da cidade. Durante os três dias de evento, vans e ônibus farão o transporte do público, de forma gratuita, por todos os palcos do festival. Entre as atrações, estão Maurício Tizumba, Sérgio Pererê, Viluji Rap, Groove da Esquina, Edu Pio, Grupo Calangos e Cia El Indivíduo.

Circuito Municipal de Cultura

Nos dias 6, 7 e 8, o Circuito Municipal de Cultura em parceria com o Descontorno Cultural, ocupa o Viaduto Santa Tereza e nove centros culturais com atrações como Rincon Sapiência, Tamara Franklin, Orquestra Ouro Preto e Pigmaleão. O Circuito realiza no dia 12, na Praça da Estação, performance em videomapping Roda de Força, VJ Suave, e show do cantor e compositor Jorge Ben Jor.



O Circuito Municipal de Cultura contempla o teatro, dança, circo, música, audiovisual, culturas tradicionais e populares, artes visuais e literatura e irá ocupar, nos próximos 12 meses, equipamentos culturais, parques e praças da cidade, além da Zona Cultural Praça da Estação. Nesse período, ele trará mais de 150 atrações artísticas e formativas locais, estaduais e nacionais.

Orquestra Sinfônica de Minas Gerais

A Praça JK receberá, no domingo, dia 8, às 11h, um concerto da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Considerada uma das mais ativas do país, ela cumpre o papel de difusora da música erudita, diversificando sua atuação em óperas, balés, concertos e apresentações ao ar livre, na capital e no interior de Minas Gerais.

Duelo de MCs Nacional

Nos dias 14 e 15, Belo Horizonte recebe a Final do Duelo de MCs Nacional, maior batalha de rimas improvisadas da cultura Hip Hop brasileira. Pela primeira vez, o evento acontece no palco da Praça da Estação e, além dos duelos, terá apresentações de artistas de projeção nacional como Clara Lima, César MC, Tássia Reis, Stefanie e Hot e Oreia.

Palestra 'Belo Horizonte: 122 anos de história e gastronomia'

No dia 6, às 10h, a Belotur oferece uma palestra com a guia de turismo e historiadora da Belotur Neuma Horta, que abordará os 122 anos da cidade e sua relação com a gastronomia. Os convidados participarão de um café da manhã na sede da Prefeitura (avenida Afonso Pena, 1.212), em homenagem ao título de Cidade Criativa da Unesco pela Gastronomia, recentemente conquistado por Belo Horizonte.

City Tour: Belo Horizonte surpreendente

A Belotur promoverá quatro dias de city tours (7, 8, 14 e 15) gratuitos e abertos para o público geral. As inscrições devem ser feitas pela Sympla (link será divulgado em breve). O objetivo é estimular o sentimento de pertencimento e de amor à cidade, visando a valorização e fruição dos seus atrativos, bem como a preservação e difusão do patrimônio, tornando a cidade receptiva e hospitaleira.

Durante os passeios, conduzidos por guia de turismo credenciado pelo Ministério do Turismo, os participantes terão oportunidade de conhecer a história de diversos pontos turísticos da capital mineira, de acordo com o trajeto escolhido previamente. Cada visita tem duração média de 3 a 4 horas e contarão com experiências gastronômicas.

Lançamento do projeto Territórios e redes criativas – Etapa Lagoinha

Busca sensibilizar moradores e empreendedores de Belo Horizonte para o desenvolvimento de iniciativas que impulsionem o turismo de experiência e fomentem a criação de redes de negócios criativos. A primeira etapa abrange o território da Lagoinha e visa valorizar a identidade do bairro e seu entorno, estimulando negócios criativos voltados para o desenvolvimento da região.

No dia 10 acontece o 'Painel Territórios Criativos e Redes', na sede da Prefeitura (avenida Afonso Pena, 1212), e no dia 11, o 'Rolezin Lagoinha', um walking tour pelas ruas da região.

Inauguração de Lunetas na Orla da Lagoa da Pampulha

No dia 12, o Conjunto Moderno da Pampulha ganhará 6 lunetas de observação terrestre, instaladas na orla da lagoa: península, Mirante Bandeirantes, Mirante São Luís, Vertedouro, Mirante Santa Rosa e Mirante Biguá. Também dentro do projeto, a Belotur irá repor as duas lunetas da rua Sapucaí.

Inauguração da Árvore de Natal

A inauguração da Árvore de Natal da cidade, uma ação da BHIP em parceria com a 98FM e apoio institucional da Belotur, está prevista para o dia 12. A Árvore será montada na torre da 98FM, que fica na Serra do Curral, bairro Belvedere, e pode ser apreciada por toda cidade.