Artistas convidados pela Arquidiocese de Belo Horizonte criaram um painel de fé em frente à obra da Catedral Cristo Rei, no bairro Juliana, na região Norte da capital, nesse sábado (19). A pintura tem 149 metros de largura e 2,20 metros de altura. Ela pode ser vista na avenida Cristiano Machado.

De acordo com a igreja, entre as imagens, há representações de ações sociais e inspirações que buscam levar mensagens de esperança, inspirando gestos de solidariedade. "Um convite a arregaçar as mangas, abrir corações para a prática do bem, sobretudo neste tempo de pandemia com tanta gente precisando de ajuda", informou, em nota.

Pintura de Binho Barreto

Um dos profissionais que participaram da ação é o grafiteiro Binho Barreto. O artista pintou uma ave no Mural Solidariedade e Gentileza. "Espalhar amor, compaixão e solidariedade: o pássaro representa uma atitude necessária, especialmente neste momento desafiador em que vivemos. A Catedral Cristo Rei está sendo construída para ampliar esse voo", completou a Arquidiocese.

As obras podem ser vistas Cristiano Machado, sem número, em frente à estação Vilarinho do metrô.

Catedral Cristo Rei

A Catedral Cristo Rei (visite o site aqui) começou a ser construída em 2013. O ritmo das obras é determinado pelas doações e, por isso, a construção é feita por etapas. A igreja recebe iniciativas solidárias e celebrações organizadas pela Arquidiocese de Belo Horizonte, que são realizadas no auditório do templo.

Nesse momento, as obras da Catedral se concentram no ambiente que será a nave do templo - a Tenda da Paz. Ela ficará no ponto mais alto da edificação, no centro da Praça das Famílias.

A expectativa da igreja é que a nave possa receber fiéis já no ano que vem, dentro das celebrações do Ano Jubilar Centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte, que começou no dia 11 de fevereiro deste ano.

