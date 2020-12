A cada 100 prefeituras, 12 vão ser comandadas por mulheres a partir de 1º de janeiro de 2021. Entre elas estão uma capital e em 8 das 96 cidades mais importantes do país. Em Minas, 64 mulheres estarão à frente das prefeituras, 3 foram eleitas no segundo turno.

Apesar do número não ser tão expressivo, o cientista político e presidente do Instituto Cultiva, Rudá Ricci, acredita que o resultado das eleições 2020 mostrou como as mulheres ousaram e apareceram como as protagonistas.

Acompanhe a entrevista na íntegra: