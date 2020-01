Uma mulher de 36 anos está desaparecida e outras seis pessoas ficaram feridas após o asfalto ceder e uma cratera "engolir" um caminhão, uma carreta e dois veículos de passeio no quilômetro 21 da MG-133, entre as cidades de Coronel Pacheco e Tabuleiro, na região da Zona da Mata mineira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, choveu muito na noite de terça-feira na região e, na madrugada desta quarta (29), o asfalto cedeu, quando a pista abriu cerca de 15 metros em virtude de um alagamento na via. A suspeita dos militares é de que um açude na região tenha saído da calha e causado a inundação da via.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária (PMR), dois homens estavam no caminhão, outros dois na carreta, um motorista no primeiro veículo de passeio e, no segundo, um casal. Todos foram "engolidos" pela cratera, e a mulher foi arrastada pela correnteza e desapareceu. Buscas estão sendo feitas na região. Seis pessoas feridas foram levadas para hospitais em Ubá, Rio Pomba e Juiz de Fora.

A MG-133 está completamente interditada na altura do quilômetro 21.



