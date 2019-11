Um jovem, de 22 anos, que trabalhava fantasiado como o personagem Fofão, em Timóteo, na região do Rio Doce, morreu a tiros. Mas antes de ser enterrado, um cortejo fúnebre nada convencional chamou a atenção dos moradores da cidade. O corpo foi levado para o cemitério no veículo conhecido como Trem da Alegria.

Enquanto o caixão era colocado em cima do carro, os amigos dançavam uma coreografia ao som da música "Vai na Paz, Irmão Fica com Deus", dos Mc's Kevin o Chris e Cajá. "É, vai na paz, irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu menor, espera eu chegar!

Valeu menor, espera eu chegar!", diz a letra.

Nas imagens, veiculadas pelo portal "Plox Notícias", estão registrados alguns momentos do velório.

Assista:

Em outro vídeo, divulgado em redes sociais, amigos e colegas de trabalho, fantasiados de personagens infantis, carregaram o caixão até o local do enterro.

O jovem foi morto com um tiro na cabeça, na porta de casa, no último domingo (17). Segundo a Polícia Militar, familiares da vítima contaram que ele assistia televisão quando ouviu alguém chamando no portão. Ao sair, três disparos foram feitos contra ele e um deles o atingiu na cabeça. O jovem chegou a ser socorrido para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A mãe da vítima disse que não conseguiu ver o autor dos tiros, relatou apenas ter ouvido os disparos e barulhos de moto antes de encontrar o filho caído. A Polícia Civil está investigando o caso.